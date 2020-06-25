Директор театра на Таганке Ирина Апексимова проголосовала по поправкам в Конституцию онлайн
Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова проголосовала в удалённом электронном формате по изменениям в Конституцию Российской Федерации. Об этом театральная деятельница рассказала телеканалу «Москва 24».
Актриса, продюсер и певица подчеркнула, что считает важным принимать участие в голосованиях такого рода вне зависимости от позиции. В противном случае, по её словам, получается «позиция улитки», которая отказывается принимать участие в решении вопросов.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон стартовало сегодня и продлится до 1 июля включительно. В дистанционной электронной форме могут проголосовать избиратели Нижегородской области и Москвы.
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