Директор театра на Таганке Ирина Апексимова проголосовала по поправкам в Конституцию онлайн

Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова проголосовала в удалённом электронном формате по изменениям в Конституцию Российской Федерации. Об этом театральная деятельница рассказала телеканалу «Москва 24».

Актриса, продюсер и певица подчеркнула, что считает важным принимать участие в голосованиях такого рода вне зависимости от позиции. В противном случае, по её словам, получается «позиция улитки», которая отказывается принимать участие в решении вопросов.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон стартовало сегодня и продлится до 1 июля включительно. В дистанционной электронной форме могут проголосовать избиратели Нижегородской области и Москвы.

