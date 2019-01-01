Директора лагеря «Холдоми» арестовали

Директор лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов, где при пожаре погибли четыре школьнка, арестовал на два месяца. Такое решение принял Солнечный районный суд Хабаровского края. Как отмечает РЕН ТВ, Кузнецов проходит по уголовному делу, открытому по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Вместе с Кузнецовым после трагедии также были задержаны учредитель и глава компании «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району регионального главка МЧС Эдуард Новгородцев.

Пожар произошел в палаточном городке в лагере "Холдоми" в ночь на 23 июля. Погибли четверо детей, сгорели более 20 палаток. Как передает Ura.ru, власти поддержали идею представить посмертно к государственной награде десятилетнего Алексея Мартыненко, который спасал девочек из огня. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал.

