Директор Фонда развития Марий Эл арестован за крупное хищение
Арестованному директору Фонда социально-экономического развития Марий Эл предъявлено официальное обвинение в растрате путём хищения 3 миллионов рублей. Об этом информирует республиканское управление Следственного комитета РФ.
Согласно материалам следствия, чиновник похитил из бюджета Фонда около 2 миллионов рублей. Эта структура была создана весной по инициативе Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева. Фонд должен был заниматься реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов, направленных на развитие региона, а также помощью медицинским организациям в борьбе с коронавирусом.
Ещё одна часть обвинения касается председательства арестованного в ликвидационной комиссии муниципального предприятия «Город Йошкар-Ола». Находясь на этой должности, с апреля по июль текущего года он присвоил вверенные ему финансы предприятия на общую сумму не менее 850 тысяч рублей, передает RT.
Имя арестованного в СК не озвучили. Согласно официальным данным, Фонд социально-экономического развития республики Марий Эл возглавляет с 24 апреля 2020 года Дмитрий Феофанов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Россияне с 35 тоннами гашиша задержаны в Испании
- «Еще повоюем». Историк Дмитриев написал письмо из колонии
- В России зафиксирован новый рекорд выдачи ипотеки
- «Сонный Джо». Трамп рассказал о лишившемся поддержки Байдене
- Директор Фонда развития Марий Эл арестован за крупное хищение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru