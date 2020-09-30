Директор Фонда развития Марий Эл арестован за крупное хищение

Арестованному директору Фонда социально-экономического развития Марий Эл предъявлено официальное обвинение в растрате путём хищения 3 миллионов рублей. Об этом информирует республиканское управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия, чиновник похитил из бюджета Фонда около 2 миллионов рублей. Эта структура была создана весной по инициативе Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева. Фонд должен был заниматься реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов, направленных на развитие региона, а также помощью медицинским организациям в борьбе с коронавирусом.

Ещё одна часть обвинения касается председательства арестованного в ликвидационной комиссии муниципального предприятия «Город Йошкар-Ола». Находясь на этой должности, с апреля по июль текущего года он присвоил вверенные ему финансы предприятия на общую сумму не менее 850 тысяч рублей, передает RT.

Имя арестованного в СК не озвучили. Согласно официальным данным, Фонд социально-экономического развития республики Марий Эл возглавляет с 24 апреля 2020 года Дмитрий Феофанов.

