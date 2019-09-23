«Динамо» или «Ростов»: Мамаев определяется с новым местом работы

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, освободившийся из колонии условно-досрочно, выбирает между двумя вариантами продолжения спортивной карьеры. Как сообщает портал Metaratings.ru, в частности, спортсмену уже поступило предложение от «Динамо». Кроме того, не так давно футболист пообщался с руководством ФК «Ростов». Источник подчёркивает, что Павел Мамаев может отдать предпочтение второму варианту – это предложение кажется ему более интересным со спортивной точки зрения.

Как напоминает Ura.ru, на минувшей неделе футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым. В пресс-службе ФК заявили, что не намерены давать никаких комментариев по этой теме. Что касается Александра Кокорина, то его будущее выглядит более определённым: он подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона с возможностью продления.