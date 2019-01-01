Дикий кабан стал постоянным гостем детской площадки в Подмосковье

Жителям Подмосковья приходится делить детскую площадку с диким кабаном. Неудобство от визитов испытывают жители деревне Коптелино в Пушкинском округе. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», по словам очевидцев, пока дети мирно играют, дикое животное гуляет среди деревьев. Жители деревни отмечают, что дети хоть и с опаской смотрят на визитера, но при этом не скрывают своего интереса. Родители контролируют ситуацию, отмечая, что сейчас кабан – достаточно милое животное. Но при этом задаются вопросом о том, что будет, когда он почувствует опасность?

Председатель Пушкинского районного общества охотников и рыболовов Владимир Смоляков подчёркивает, что территория городского округа богата лесами, поэтому встреча с дикими животными вполне вероятна. Смоляков отмечает, что мероприятия, необходимые для ограничения выхода зверей из лесов, проводятся. В частности, для диких животных выкладывают корм с содержанием минералов и витаминов. Но именно из-за того, что люди сами подкармливают зверей, те начинают приходить в оживленные места в поисках пропитания.

