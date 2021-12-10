Диетологи рассказали, чем опасны обезжиренные продукты

В обезжиренных продуктах нет пользы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Зеленцову.

По ее словам, это связано с тем, что обезжиренные продукты часто содержат дополнительные вещества, использующиеся для улучшения вкуса. При этом, она отметила, что такие добавки, как, крахмал, красители, ароматизаторы и гидрогенизированные растительные жиры, не приносят пользу для здоровья человека.

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Диетолог не рекомендовала включать обезжиренные продукты в рацион питания. Она также подчеркнула, что их обрабатывают промышленным способом, в связи с чем, в них часто содержится больше калорий, поэтому они несут меньше пользы.

Зеленцова отметила, что организму человека необходимы жиры. По ее словам, в случае их недостатка, могут возникнуть метаболические проблемы и развиться дефицитарное состояние.

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Фото: pixabay.com/ritae
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