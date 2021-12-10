Диетологи рассказали, чем опасны обезжиренные продукты

В обезжиренных продуктах нет пользы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Зеленцову.

По ее словам, это связано с тем, что обезжиренные продукты часто содержат дополнительные вещества, использующиеся для улучшения вкуса. При этом, она отметила, что такие добавки, как, крахмал, красители, ароматизаторы и гидрогенизированные растительные жиры, не приносят пользу для здоровья человека.