Диетолог рассказала о влиянии сахара на организм с детства

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что зависимость от сладкого формируется с детства.

По ее словам, если кормить ребенка не натуральными продуктами, мозг привыкает к потреблению сахара, которые добавляют в продукты производители. Ионова подчеркнула, ссылаясь на исследования, что количество потребляемого сахара людьми растет с каждым годом.

Диетолог также в эфире «Радио 1» назвала сахарную зависимость аналогичной наркотической. Она пояснила, что при потреблении сладостей в организме активизируется те же опиоидные рецепторы, что и при приёме наркотиков.

