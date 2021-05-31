Диетолог рассказала о влиянии сахара на организм с детства

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что зависимость от сладкого формируется с детства.

По ее словам, если кормить ребенка не натуральными продуктами, мозг привыкает к потреблению сахара, которые добавляют в продукты производители. Ионова подчеркнула, ссылаясь на исследования, что количество потребляемого сахара людьми растет с каждым годом.

Диетолог также в эфире «Радио 1» назвала сахарную зависимость аналогичной наркотической. Она пояснила, что при потреблении сладостей в организме активизируется те же опиоидные рецепторы, что и при приёме наркотиков.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДиетаСахар
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