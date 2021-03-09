Диетолог рассказала о способах приготовить низкокалорийные блины

Традиционные масленичные блины являются очень сытными, поэтому могут навредить организму, однако их калорийность можно уменьшить без потери вкусовых качеств. Об этом рассказала врач-диетолог, директор медицинского центра "Слим Хаус" Екатерина Александрова.

Диетолог напомнила, что бороться за "суперполезные блины" не нужно, поскольку их вкус может испортиться. При этом Александрова рассказала, что основную калорийность блинам дает масло, на котором их пекут. Врач предложила желающим "сэкономить калории" применять пульверизатор для масла, который позволит смазать сковородку, избежав употребления лишних жиров.

Также специалист в эфире "Радио 1" посоветовала использовать меньше сахара, а также пользоваться его заменителями, которые не содержат калорий. Александрова отметила, что небольшое количество сахара можно добавить для закваски теста, однако подчеркнула, что количество сахара в традиционных рецептов является избыточным.

Кроме того, врач предложила худеющим печь блины на цельнозерновой или бобовой муке, которые являются более диетическими продуктами. По мнению Александровой, идеальной основой для блинов является бобовая мука, смешанная с белковым концентратом - протеином.

