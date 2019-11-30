Диетолог рассказала, кому вредно есть красную икру
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим от повышенного давления следует воздержаться от потребления красной икры. Продукт содержит холестерин и соль в больших количествах, которые вредны для работы сердца и сосудов. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве».
«Есть каждый день ее (красную икру – прим. НСН )не рекомендуется. Передозировка витаминами — вполне реальна. Не надо есть ее ложками. Намажьте на кусочек зернового хлеба чайную ложку икры и съешьте, этого достаточно! В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек, больше потреблять не стоит», — заявила диетолог.
Также эксперт обратила внимание на состав икры и рекомендовала не приобретать икру, в которой содержится натрий Е211. Этот консервант способен вызвать аллергическую реакцию у людей, страдающих от астмы и дерматита.
Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал о рынке красной икры в России.
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