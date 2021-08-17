Девочка, закончившая школу в восемь лет, не поступила в МГУ

Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в возрасте восьми лет, не поступила на психологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Приказы о зачислении были опубликованы ранее во вторник.

Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий в ответ на вопросы журналистов заявлял, что университет готов принять ребенка, если она успешно сдаст дополнительные вступительные испытания, утвержденные в МГУ. Приемная кампания завершилась 17 августа, при этом в списках поступивших имя Тепляковой отсутствует.

Девочка весной успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Эту информацию подтвердил Рособрнадзор.