Девочка, закончившая школу в восемь лет, не поступила в МГУ
Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в возрасте восьми лет, не поступила на психологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Приказы о зачислении были опубликованы ранее во вторник.
Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий в ответ на вопросы журналистов заявлял, что университет готов принять ребенка, если она успешно сдаст дополнительные вступительные испытания, утвержденные в МГУ. Приемная кампания завершилась 17 августа, при этом в списках поступивших имя Тепляковой отсутствует.
Девочка весной успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Эту информацию подтвердил Рособрнадзор.
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