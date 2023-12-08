Детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену построят в Новой Москве

Новую детско-взрослую поликлинику построят в Сосенском поселении (ТиНАО). Медучреждение будет рассчитано на 520 посещений в смену и сможет обслуживать до 40 тысяч пациентов — 33 тысяч взрослых и 7 тысяч детей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Вице-мэр отметил, что поликлинику построят на внебюджетные средства с последующей передачей в систему здравоохранения Москвы. По словам Бочкарева, сегодня полностью закончено проектирование объекта.

В свою очередь глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что медучреждение будет целиком отвечать новому московскому стандарту по уровню информирования пациентов и качеству сервиса. Она будет включать в себя педиатрическое отделение, отделение физиотерапии, лучевой и функциональной диагностики, стоматологии для детей и взрослых с кабинетом рентгенодиагностики, вакцинопрофилактики и так далее.

Глава департамента добавил, что на новых московских территориях построено уже 10 объектов здравоохранения общей мощностью 2380 посещений в смену с 2012 года.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство еще пяти новых поликлиник на внебюджетные средства в ТиНАО к 2027 году.

