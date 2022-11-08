Детский сад в Ватутинках построен на 90 процентов

Работы по благоустройству завершены на территории детского сада в деревне Ватутинки, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строительная готовность детского сада составляет около 90 процентов, на финальной стадии находятся отделочные работы и монтаж оборудования. Ввести здание в эксплуатацию планируется до конца года», - пояснил Загрутдинов.

На территории детского сада установили теневые навесы, высадили деревья и кустарники.

Будущий детский сад смогут посещать 350 детей. Площадь дошкольного учреждения 4,8 тысяч квадратных метров. Здесь будут игровая зона, бассейн, спортивный и музыкальный залы, творческая мастерская. Для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья будут установлены специальные технологические приспособления.

Продолжается в Ватутинках и строительство школы на 1200 мест с IT-полигоном. Также, по словам Загрутдинова, в поселении Щаповское строится еще одна школа. В ней смогут учиться 800 детей, при этом 150 мест отведено для дошкольного отделения.

