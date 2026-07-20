Детский омбудсмен собрала инициативы по улучшению демографии на Урале

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова‑Белова собрала предложения по совершенствованию демографической политики на Уральском форуме женщин «Создавая жизнь».

Среди наиболее значимых инициатив — помощь матерям в адаптации после декретного отпуска, а также создание комфортной городской среды для многодетных семей.

В рамках форума Львова‑Белова также встретилась с дизайнерами, которые разрабатывают одежду с опорой на традиционный русский культурный код. Участники встречи обсудили возможные меры по упрощению выхода отечественных марок на маркетплейсы.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

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