Детские площадки обновляют в парке «Покровское-Стрешнево»
В парке «Покровское-Стрешнево» начались работы по переустройству восьми детских площадок. Оборудование на них устарело и не соответствовало современным нормам безопасности.
"В рамках работ по реабилитации территории парка «Покровское-Стрешнево» обновим детские площадки. Согласно проекту, почти все они останутся на прежних местах, за исключением зон в эколого-просветительском парке. Там две из четырех объединим в одну. Учитывая особенность территории, большинство оборудования детских игровых зон будет выполнено в экостиле из натуральных материалов, преимущественно дерева. Это позволит им органично вписаться в природный ландшафт", - отметил замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
Сейчас рабочие в парке ведут устройство закладных для установки игрового оборудования. После уложат финишный слой травмобезопасного покрытия. На каждой из площадок установят набор оборудования, рассчитанный для всех возрастов.
В наиболее посещаемой части парка — досугово-рекреационной — будет площадка размером более 1200 кв. м. с качелями, песочницей, каруселями, качалками и игровыми комплексами с горками, лазалками и препятствиями. В историко-культурной зоне на площади чуть больше 240 кв. м. установят два вида качелей, качалку и небольшие игровые комплексы с горками.
В природной зоне парка обновят две детские площадки общей площадью более 1500 «квадратов». На них появятся качели для самых маленьких и ребят постарше, полосы препятствий разного уровня сложности, а также карусели и комплексы с домиками, из которых можно будет скатиться с горки.
"На трех зонах в эколого-просветительском парке сделаем песочницу, установим комплексы для лазания, преодоления препятствий и катания с горок, а также качалки, карусели, качели и небольшой интерактивный стенд. Кроме того, отсюда можно будет «отправиться в плавание» на корабле. Все это разместится на площади более 950 кв. м." добавил Мельников.
Завершить основные мероприятия по устройству детских площадок планируют в III квартале этого года.
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