19.05.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Дети для церкви. РПЦ взрастит отказников?

Патриарх Кирилл призвал женщин, которые не могут воспитать ребёнка, не делать аборт, а передать церкви, которая, в свою очередь, воспитает и поднимет его на ноги. Мнение по поводу этого предложения разделилось и часть общественности считает его опасным, опасаясь, что такие дети будут расти в неподобающих условиях. Этой точки зрения придерживаются сторонники права женщин на аборт. Число которых в 2020 году сократилось до 450 тысяч, сообщил Минздрав, отмечая снижение числа абортов за 5 лет почти на 35%. По данным ведомства, сейчас почти каждая четвёртая женщина отказывается от аборта проходя доабортное консультирование.