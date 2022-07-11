Дети на протезах совершат восхождение на Эльбрус в рамках благотворительного проекта

С 11-22 июля двое подростков на протезах, подопечные БФ «Жизнь в Движении», совершат восхождение на Эльбрус, чтобы помочь собрать средства на протезирование 13-летнего мальчика Артема Ищенко, сообщили в организации.

Восхождение пройдет в рамках проекта Фонда «Путь к вершинам». Цель экспедиции - физическая реабилитация детей, а также помощь в сборе средств на протезирование нового подопечного.

В состав участников экспедиции на Эльбрус в этом году вошли Рахман Апаев (15 лет, протез голени, Чеченская Республика) и Арби Исаев (17 лет, парное протезирование голени, Чеченская Республика).

Ребята совершат восхождение под руководством опытного горного гида и координатора проекта Антона Бричевского, а также инструктора и специалиста по физической реабилитации Виталия Рамазанова.

Рахман и Арби участвовали в адаптивном скальном проекте в Крыму и покорили скальные тропы горы Болван, дети играют в футбол, в 2022 году встали на сноуборд в Красной Поляне.



