Дети на протезах совершат восхождение на Эльбрус в рамках благотворительного проекта
С 11-22 июля двое подростков на протезах, подопечные БФ «Жизнь в Движении», совершат восхождение на Эльбрус, чтобы помочь собрать средства на протезирование 13-летнего мальчика Артема Ищенко, сообщили в организации.
Восхождение пройдет в рамках проекта Фонда «Путь к вершинам». Цель экспедиции - физическая реабилитация детей, а также помощь в сборе средств на протезирование нового подопечного.
В состав участников экспедиции на Эльбрус в этом году вошли Рахман Апаев (15 лет, протез голени, Чеченская Республика) и Арби Исаев (17 лет, парное протезирование голени, Чеченская Республика).
Ребята совершат восхождение под руководством опытного горного гида и координатора проекта Антона Бричевского, а также инструктора и специалиста по физической реабилитации Виталия Рамазанова.
Рахман и Арби участвовали в адаптивном скальном проекте в Крыму и покорили скальные тропы горы Болван, дети играют в футбол, в 2022 году встали на сноуборд в Красной Поляне.
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