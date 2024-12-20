Дети из социально-реабилитационного центра посетили игровую стройплощадку «Мосинжпроекта» в парке «Кидзания»
Дети из подшефного холдингу социально-реабилитационного центра стали посетителями игровой зоны «Строительная площадка» в семейно-досуговом парке «Кидзания».
Инжиниринговый холдинг ведет широкую социальную и благотворительную деятельность. Уже более 10 лет сотрудники «Мосинжпроекта» оказывают помощь социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Мой семейный центр», расположенному в Тверской области.
Накануне новогодних праздников его воспитанникам вновь было предложено посетить игровую зону «Строительная площадка», открытую «Мосинжпроектом» в Москве для популяризации строительных профессий. Это безопасное трехуровневое пространство площадью около 90 квадратных метров, где дети в увлекательной форме могут познакомиться с важными аспектами строительства, попробовать себя в роли инженера, прораба, строителя-укладчика, монтажника-высотника.
Гости смогли посетить сразу несколько зон «Кидзании», для них был приготовлен праздничный обед и развлекательная программа. Каждый получил сладкий подарок и набор канцтоваров, которые пригодятся в учебе и при занятиях творчеством.
«Мосинжпроект» – одна из крупнейших инжиниринговых компаний России, оператор ключевых градостроительных программ столицы, входит в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.
АО "МОСИНЖПРОЕКТ"
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