Десятки рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах

В аэропортах Москвы объявлено о задержании и отмене более 40 рейсов. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва.

По его информации, во столичном Внуково задержали 11 рейсов, еще 5 отменили, в Домодедово 21 рейс задержан и 5 отменены. В Шереметьево изменений в расписании вылетов не наблюдается.

Причины задержек и отмен рейсов агентство не приводит.

