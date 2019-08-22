Десятки рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах
22 августа23:59
В аэропортах Москвы объявлено о задержании и отмене более 40 рейсов. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва.
По его информации, во столичном Внуково задержали 11 рейсов, еще 5 отменили, в Домодедово 21 рейс задержан и 5 отменены. В Шереметьево изменений в расписании вылетов не наблюдается.
Причины задержек и отмен рейсов агентство не приводит.
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