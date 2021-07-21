Десятилетний австриец призвал Путина «не терять веру в Европу»
Десятилетний мальчик из Австрии Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором отметил, что в Европе есть много людей, по-доброму относящихся к России, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Своё послание юный австриец передал российскому лидеру через посла РФ в Австрии. В нём он также написал, что многие европейцы хотели бы тесного партнёрства с Россией.
«Страны Европы и Россия - близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», - подчеркнул Брандштеттер.
Кроме того, мальчик попросил Путина «не терять веру в Европу».
В российском МИД заявили, что по просьбе Брандштеттера ему отправили фото Владимира Путина с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что приветствует начало движения в Европе в сторону налаживания диалога с Россией, сообщает RT.
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