Десятилетний австриец призвал Путина «не терять веру в Европу»

Десятилетний мальчик из Австрии Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором отметил, что в Европе есть много людей, по-доброму относящихся к России, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Своё послание юный австриец передал российскому лидеру через посла РФ в Австрии. В нём он также написал, что многие европейцы хотели бы тесного партнёрства с Россией.

«Страны Европы и Россия - близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», - подчеркнул Брандштеттер.

Кроме того, мальчик попросил Путина «не терять веру в Европу».

В российском МИД заявили, что по просьбе Брандштеттера ему отправили фото Владимира Путина с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что приветствует начало движения в Европе в сторону налаживания диалога с Россией, сообщает RT.

