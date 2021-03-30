Дерматолог рассказала о связи состояния ногтей со здоровьем

Проблемы с ногтями могут сигнализировать о сбоях в работе организма, однако люди уделяют состоянию ногтевой пластины мало внимания. Об этом рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Врач пояснила, что здоровые ногти должны сохранять гладкость, быть блестящими и крепкими. Она напомнила, что плохое состояние ногтей может сигнализировать о сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях кровоснабжения организма, атеросклерозе.

Кроме того, форма и цвет ногтей меняются при лёгочных заболеваниях и патологиях эндокринных системы. Так, при субклиническом гипотиреозе наблюдается сухость и ломкость ногтей. Цвет ногтей изменяется из-за проблем с почками. Нехватка витаминов и микроэлементов также приводит к разрушению ногтевой пластины, пятнам и черточкам на ногте, рассказала врач в эфире «Радио 1».

По словам Скорогудаевой, к изменению формы ногтей приводит железодефицитная анемия, также при этом заболевании изменяется структура ногтя. Продольные выпуклости на ногтях могут свидетельствовать о нехватке цинка в организме.

