Дерматолог рассказала о связи состояния ногтей со здоровьем
Проблемы с ногтями могут сигнализировать о сбоях в работе организма, однако люди уделяют состоянию ногтевой пластины мало внимания. Об этом рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
Врач пояснила, что здоровые ногти должны сохранять гладкость, быть блестящими и крепкими. Она напомнила, что плохое состояние ногтей может сигнализировать о сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях кровоснабжения организма, атеросклерозе.
Кроме того, форма и цвет ногтей меняются при лёгочных заболеваниях и патологиях эндокринных системы. Так, при субклиническом гипотиреозе наблюдается сухость и ломкость ногтей. Цвет ногтей изменяется из-за проблем с почками. Нехватка витаминов и микроэлементов также приводит к разрушению ногтевой пластины, пятнам и черточкам на ногте, рассказала врач в эфире «Радио 1».
По словам Скорогудаевой, к изменению формы ногтей приводит железодефицитная анемия, также при этом заболевании изменяется структура ногтя. Продольные выпуклости на ногтях могут свидетельствовать о нехватке цинка в организме.
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