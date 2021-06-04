Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена, и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам.

По его словам, в стране сложились предсказуемые условия для инвестиций. Дерипаска ожидает увеличения вложений иностранного капитала в российскую экономику к осени.

Он отметил, что важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это когда-то сделали Китай, Япония, Катар, Корея.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев текущего года увеличилось на 35,762 миллиарда долларов. Больше остальных обогатился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Рейтинг составлен Bloomberg Billionaires Index (BBI), он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями.

