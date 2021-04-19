Дерипаска обвинил Росстат в занижении числа бедных россиян
Миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что «победы над бедностью» в России происходят только на бумаге.
Бизнесмен раскритиковал данные Росстата, согласно которым число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляет 17,8 миллиона человек. Кроме того, он обвинил ведомство в манипуляциях «статистикой» и отметил, что таких граждан в стране в несколько раз больше - порядка 80 миллионов.
«Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью, которые в основном на бумаге происходят», резюмировал Дерипаска.
По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 4,3 миллиарда долларов.
Ранее в Росстате заявили, что в 2020 году в стране сократилось число малоимущих граждан - до 17,8 миллиона человек, или 12,1% от всего населения страны, сообщает RT. По данным ведомства, это минимум с 2014 года, когда доходы ниже прожиточного минимум были у 11,3% населения России.
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