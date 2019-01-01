Дерипаска и Зюганов заключили мировое соглашение

Бизнесмен Олег Дерипаска и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заключили мировое соглашение в рамках разбирательства по иску предпринимателя о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что об этом на заседании Тверского суда Москвы заявил представитель Дерипаски.

Напомним, поводом для иска послужило заявление Геннадия Зюганова, которое он сделал 9 января на заседании Госдумы. Лидер КПРФ высказал мнение о том, что основанный Дерипаской бизнес - это «афера и преступление».

По славам представителя предпринимателя, «цена» иска – 1 миллион рублей. Дерипаска посчитал, что высказывание Зюганова в его адрес оскорбляет достоинство и является попыткой нанести ему и сотрудникам компании «РусАл» репутационный ущерб.