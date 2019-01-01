Дерипаска и Зюганов заключили мировое соглашение
Бизнесмен Олег Дерипаска и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заключили мировое соглашение в рамках разбирательства по иску предпринимателя о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что об этом на заседании Тверского суда Москвы заявил представитель Дерипаски.
Напомним, поводом для иска послужило заявление Геннадия Зюганова, которое он сделал 9 января на заседании Госдумы. Лидер КПРФ высказал мнение о том, что основанный Дерипаской бизнес - это «афера и преступление».
По славам представителя предпринимателя, «цена» иска – 1 миллион рублей. Дерипаска посчитал, что высказывание Зюганова в его адрес оскорбляет достоинство и является попыткой нанести ему и сотрудникам компании «РусАл» репутационный ущерб.
В марте НСН писала, что бизнесмен и акционер компании «Русал» Олег Дерипаска вернулся в список 500 самых богатых людей мира. С начала 2019 года его состояние увеличилось на один миллиард долларов. Такую статистику обнародовал Индекс миллиардеров Bloomberg (BBI).
Дерипаска с общим состоянием 3,93 миллиарда долларов обосновался на 490 строчке рейтинга. За январь – февраль текущего года все 25 российских предпринимателя, которые входят в топ-500, разбогатели.
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