Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкопомощи в столице

Департамент здравоохранения российской столицы опроверг утверждения, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме. Как отмечается в заявлении на официаольном сайте, ни один стационар Москвы, который оказывает помощь онкологическим больным, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии коронавируса.

Более того, в связи с перепрофилированием федеральных центров, дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского для оказания помощи таким больным. Все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных стационаров переведены для продолжения лечения в клиники городского подчинения.

Уточняется также, что пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому. К таким пациентам выезжает бригада в составе врача и медсестры, которые при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат, отмечает «Москва 24».

Как сообщал ранее Департамент здравоохранения, на базе крупнейших московских больниц (ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, ГКБ № 57 имени Д.Д. Плетнева, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 40 и Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова) организованы 6 многопрофильных онкологических центров. Все они продолжают функционировать в обычном режиме. В частности, выполняется лучевая терапия, плановые хирургические операции и химиотерапия.

