Депздрав Москвы опроверг сообщения СМИ об отказе лечить непривитых
В ведомстве разъяснили НСН, что приказ о временных правилах оказания плановой помощи касается только стационаров, а поликлиники будут работать в прежнем режиме.
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ, что столичные поликлиники перестанут оказывать медпомощь непривитым пациентам.
«Заявление о том, что пациенты смогут получить медицинскую помощь в поликлинике только после прохождения вакцинации, абсолютно не соответствует действительности. Утвержденный ДЗМ приказ о временных правилах оказания плановой помощи касается только стационаров. Поликлиники продолжат работу в прежнем режиме», - сообщили в ведомстве.
Подробнее с информацией о временных правилах можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения.
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