Депздрав Москвы опроверг слухи о ликвидации ГКБ №40

Департамент здравоохранения Москвы официально опроверг появившиеся сообщений о якобы закрытии Городской клинической больницы № 40 на улице Касаткина. Как подчеркнули в Депздраве, клиника функционирует и продолжит свою деятельность. Даже больше – территория стационара будет увеличена после присоединения к ней нового медицинского комплекса в Коммунарке, отмечает АГН «Москва».

В Департамент также аргументированно опровергли тезис о повышеннос спросе на услуги ГКБ 40. Статистика госпитализации жителей Северо-восточного административного округа свидетельствует, что больницу нельзя характеризовать в качестве опорной клиники. Только в районе 10% пациентов из округа ложатся туда на лечение, большинство – с онкологическими заболеваниями.

По скорой помощи в эту больницу госпитализируют всего лишь 8% пациентов. Вызвано это тем, что в ГКБ 40 на сегодня нет необходимого медицинского оборудования для оказания помощи в экстренных случаях.

Как подчеркнули в департаменте, дневной стационар, отделения радиотерапии, консультативной диагностики, а также подстанцию скорой помощи никто не собирается ликвидировать. С присоединением территории в Коммунарке для пациентов округа станут также доступны самые современные виды медицинской помощи. Для обсуждения дальнейшего развития больницы образована рабочая группа.

