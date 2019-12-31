Депздрав Москвы: Алкогольные напитки не стоит смешивать

Врачи советуют не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года. С рекомендацией выступил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев, передает АГН «Москва».

По его словам, смешивать алкогольные напитки нежелательно, потому что они, как правило, разного градуса, качества и содержания сахара. Организму будет проще, если человек во время празднования пьет что-то одно, отметил Кубарев.

Смешивать алкогольные напитки с газировкой опасно из-за рисков развития острого панкреатита или холецистита, предупредили в Депздраве. При таком сочетании могут возникнуть осложнения, из-за которых праздники придется провести в больнице.

Мнение, что при смешивании напитков следует повышать градус, является заблуждением, добавил Кубарев.

