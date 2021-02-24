Депутаты внесут законопроект о жилье для несовершеннолетних узников фашизма
Депутаты от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов 24 февраля вносят в Госдуму проект закона об обеспечении за счет бюджетных средств жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.
В настоящее время правовые гарантии соцзащиты этих граждан регулируются несколькими законами и указами президента России. Узники фашизма, не имеющие инвалидности, имеют право на выплаты и льготы, установленные для участников войны. При этом действующие нормы не позволяют обеспечить жильем бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Предложенные поправки позволят обеспечить за счет средств бюджета «жильем лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - бывших несовершеннолетних узников фашизма». Объем субвенций из федеральной казны региональным бюджетам должен составить 4,17 млрд рублей.
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