Депутаты решат, что делать с чиновниками-хамами
В ИА «Национальная служба новостей» началась пресс-конференция, посвященная инициативе о введении уголовной ответственности для чиновников, оскорбляющих граждан.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Лекарство от хамства: Чиновников отучат оскорблять граждан?»
В Государственной думе разработали меры, которые позволят наказывать чиновников за спорные и неоднозначные высказывания о гражданах. На фоне множества нашумевших скандалов, связанных с резкими заявлениями чиновников, участившихся в последнее время, предлагается ввести уголовную ответственность за оскорбление граждан чиновниками. В Совете Федерации данный законопроект поддержали с небольшими поправками. Кроме того, предложения о подобных нововведениях поступали еще и от СПЧ. На существующую проблему обратил внимание президент России Владимир Путин, который поддержал эту инициативу.
В ходе пресс-конференции, ее участники расскажут о возможности введения уголовного наказания для чиновников, оскорбивших граждан, а также объяснят, с чем связано появление этой пагубной тенденции.
Участники пресс-конференции:
Заместитель председателя комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Олег Николаев;
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов;
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты Георгий Федоров.
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