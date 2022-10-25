Депутаты рассмотрят законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой 27 октября

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет рассмотрен в парламенте в ближайший четверг.

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«Только что Совет Госдумы определил: наш пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет рассмотрен на заседании в первом чтении уже 27 октября», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ и классике «никакие «ревизии» и «пересмотры» не грозят», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ЛГБТЗаконопроектГосдумаАлександр Хинштейн
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