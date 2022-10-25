Депутаты рассмотрят законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой 27 октября

«Только что Совет Госдумы определил: наш пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет рассмотрен на заседании в первом чтении уже 27 октября», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ и классике «никакие «ревизии» и «пересмотры» не грозят», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».