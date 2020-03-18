Депутаты расследуют факты браконьерского лова рыбы в Новосибирске

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области запросят у профильных министерств и служб данные о злоупотреблениях при распределении квот на лов рыбы в регионе и фактах браконьерства. Об этом было объявлено по итогам встречи законодателей с активистами-экологами и представителями федераций рыболовного спорта.

По словам депутата Николая Мочалина, он уже три-четыре года не может поймать рыбу в Новосибирской области — её просто нет. Он связал исчезновение рыбы с открытым промышленным браконьерством. Рыбы становится меньше, но планы добычи рыбы повышаются ежегодно, заметил Мочалин.

При этом для обычных рыбаков существует множество запретов. «Такое впечатление, что рыбу от рыбаков охраняют как раз для браконьеров», - возмутился Мочалин.

Намерение бороться с браконьерством поддержали представители всех комитетов ЗакСобрания области. Координатором борьбы за сохранение биоресурсов Оби станет рабочая группа при комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

