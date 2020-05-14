Депутаты Новосибирской области поддерживают работу волонтерского центра
Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Алексей Александров и Виктор Кушнир принимают активное участие в работе волонтёрского центра партии «Единая Россия».
Волонтёрский центр по противодействию распространению коронавируса работает уже почти два месяца. За это время оказана помощь более 1600 новосибирцам из групп риска: ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., одиноким гражданам с хроническими заболеваниями; маломобильным гражданам; новосибирцам старше 60 лет. С помощью центра организована доставка ежедневных горячих обедов врачам. Почти две тысячи «чайных» продуктовых наборов – чай, кофе, печенье, конфеты, шоколад – направлены в новосибирские больницы.
Волонтёры уверены, что важна любая поддержка врачей, работающих на передовой борьбы с коронавирусом,
«Медицинским работникам стопроцентно нужно помогать. Сейчас они на передовой и делают все возможное, чтобы снизить распространение инфекции. Я благодарен молодым ребятам за то, что они работают добросовестно», - считает депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Виктор Кушнир.
Депутат Алексей Александров отметил, что добровольцев, желающих приносить пользу людям, нуждающимся в разного рода помощи, очень много: «Это важный труд, который надо приветствовать и всегда поддерживать», - заявил он.
Секретарь Новосибирского отделения партии «Единая Россия», Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в очередной раз оценил работу Волонтерского центра. «С момента предыдущей встречи работа Волонтерского центра заметно набирает обороты. Сотни людей получили реальную и значимую помощь. Приятно, что в этой работе участвует не только мощная политическая сила. Число добровольцев растет. Ваша помощь будет нужна и в дальнейшем», - подчеркнул Андрей Травников.
Глава региона сообщил, что уже принято решение о бесплатном и оперативном тестировании волонтёров на COVID-19. Кроме того, все добровольцы Волонтерского центра владеют информацией о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, принятых президентом, чтобы при необходимости разъяснить горожанам, куда следует обратиться, чтобы получить данную помощь.
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