Депутаты Мосгордумы планируют провести слушания по переработке мусора и защиты экологии

После завершения режима самоизоляции в Мосгордуме пройдут слушания по вопросам переработки мусора и защиты экологии, сообщил зампредседателя столичного парламента Степан Орлов.

Депутаты Мосгордумы поддерживают усилия властей Москвы в сфере раздельного накопления отходов и переработки мусора, отметил он. По словам Орлова, к действиям городского правительства подключаются экологические организации, которые организуют дополнительный сбор мусора и изготовление полезных вещей из продуктов переработки. Москва перешла к раздельному накоплению отходов в этом году, и москвичи уже привыкают к такой практике. Нужно продолжать двигаться в этом направлении, уверен депутат.

Как отметил Орлов, вопросы экологии не теряют своей актуальности даже на фоне пандемии коронавируса. Не исключено, что возникновение эпидемией — такое же следствие необдуманного вторжения человека в окружающую среду, как и, например, изменение климата, сказал зампредседателя Мосгордумы в интервью АГН «Москва».

