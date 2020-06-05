Депутаты Мосгордумы планируют провести слушания по переработке мусора и защиты экологии
После завершения режима самоизоляции в Мосгордуме пройдут слушания по вопросам переработки мусора и защиты экологии, сообщил зампредседателя столичного парламента Степан Орлов.
Депутаты Мосгордумы поддерживают усилия властей Москвы в сфере раздельного накопления отходов и переработки мусора, отметил он. По словам Орлова, к действиям городского правительства подключаются экологические организации, которые организуют дополнительный сбор мусора и изготовление полезных вещей из продуктов переработки. Москва перешла к раздельному накоплению отходов в этом году, и москвичи уже привыкают к такой практике. Нужно продолжать двигаться в этом направлении, уверен депутат.
Как отметил Орлов, вопросы экологии не теряют своей актуальности даже на фоне пандемии коронавируса. Не исключено, что возникновение эпидемией — такое же следствие необдуманного вторжения человека в окружающую среду, как и, например, изменение климата, сказал зампредседателя Мосгордумы в интервью АГН «Москва».
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