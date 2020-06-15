Депутаты Мосгордумы обсудили меры обеспечения кибербезопасности детей

Родители должны уделять внимание информационной безопасности детей в интернете и быть в курсе их «сетевой» жизни, заявила депутат Мосгордумы от районов Северное и Южное Бутово Людмила Гусева. В беседе с журналистами «Аргументы и факты» она напомнила, что федеральный закон возлагает функцию контроля за безопасностью детей в интернете в первую очередь на их родителей.

По словам Гусевой, вопрос о кибербезопасности детей рассматривался на одном из заседаний движения «Родительское собрание Бутова» с участием директоров школ и представителей ОВД. По итогам той встречи была подготовлена памятка, ставшая востребованной среди родителей.

Кроме того, депутаты Мосгордумы на одном из последних заседаний рассмотрели изменения в законы «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавила Гусева.

