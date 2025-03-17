Депутаты хотят ужесточить наказание за нарушения в сфере ЖКХ

Парламентарии предложили увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей. Это связано с многочисленными жалобами россиян на управляющие организации, которые не реагируют на запросы собственников и бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.

Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в июле увеличатся до 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

