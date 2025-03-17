Депутаты хотят ужесточить наказание за нарушения в сфере ЖКХ

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект закона об усилении ответственности должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает РИА Новости.

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Парламентарии предложили увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей. Это связано с многочисленными жалобами россиян на управляющие организации, которые не реагируют на запросы собственников и бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.

Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в июле увеличатся до 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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