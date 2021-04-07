Депутаты Госдумы предложили снизить возраст выхода на пенсию

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его фракция внесла в Госдуму законопроект, предполагающий возвращение возраста выхода на пенсию на прежний уровень, сообщет пресс-служба политика.

По его словам, женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, а мужчины на пять лет позже. При этом политик назвал Пенсионный фонд «крайне неэффективным посредником между людьми и бюджетом страны», и добавил, что «Справедливая Россия» настаивает на его ликвидации.

«Это наша принципиальная позиция... Пенсии нужно как в советское время платить напрямую из бюджета... Для этого не нужны «битые» базы ПФР, проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы», - подчеркнул Миронов.

Ранее Миронов заявил, что, как минимум, пенсионный возраст в России нужно снизить на два года, так как 40% мужчин и 20% женщин в стране просто «не доживают до нового пенсионного порога», сообщает Ura.ru.

