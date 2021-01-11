Депутаты Госдумы предложили распространить госзащиту на любых сотрудников МВД и Росгвардии

Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий получить госзащиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ, размещённый в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы, вносит поправки в Закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время для получения госзащиты для сотрудников и военнослужащих четырёх федеральных органов исполнительной власти «установлены дополнительные требования». В частности, это участие в оперативно-розыскной, следственной деятельности или дознания, охрана общественного порядка, исполнение приговоров судов, участие в пресечении действий вооруженных преступников и незаконных вооруженных формирований, непосредственное участие в борьбе с терроризмом, в специальных операциях.

По мнению авторов, дополнительные требования ставят в неравное положение сотрудников (военнослужащих) правоохранительных и силовых органов, так как, с учётом специфики задач, возложенных на МВД, Росгвардию, Минобороны и СВР, угроза для их жизни и личной безопасности может возникать «независимо от их личного участия» в указанных мероприятиях.

Ранее Госдума приняла поправки к закону, который запрещает разглашение информации о частной жизни сотрудников силовых структур, сообщает телеканал «360». В пояснительной записке к документу говорится, что это подобные данные могут негативно отразиться на их работе.

