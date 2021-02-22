Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за оскорбление ветеранов

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая заявила, что оскорбление ветерана – это демонстрация цинизма, подлости и жестокости одновременно с расчётом на невозможность ответить, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Комментируя внесение поправок ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти она отметила, что стоит установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны», - указала Яровая.

Авторами поправок, кроме Яровой, являются председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.

Зампред Госдумы добавила, что поправки уже поддержали коллеги из других фракций, и выразила надежду, что они будут поддержаны и лидерами всех фракций.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации нацизма, сообщает RT. Российский лидер подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности.

