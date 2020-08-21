Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Он обвиняется по уголовной статье о крупном мошенничестве, по которой ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, Шереметьев с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подавал документы о премировании своего помощника на сумму в 350-600 тысяч рублей. Как считают в СК, полученными средствами депутат распоряжался в личных целях, нанеся ущерб городскому бюджету в размере двух миллионов рублей.
Как передаёт РИА Новости, Шереметьев свою вину не признал.
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