Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Он обвиняется по уголовной статье о крупном мошенничестве, по которой ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, Шереметьев с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подавал документы о премировании своего помощника на сумму в 350-600 тысяч рублей. Как считают в СК, полученными средствами депутат распоряжался в личных целях, нанеся ущерб городскому бюджету в размере двух миллионов рублей.

Как передаёт РИА Новости, Шереметьев свою вину не признал.

