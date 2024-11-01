Депутата из Хакасии проверят на нарушение этики из-за фото на фоне скульптуры Христа
Спикер ВС Верховного совета (ВС) Хакасии Сергей Сокол поручил комиссии по регламенту представить этическую оценку действиям депутата ВС из фракции КПРФ Татьяны Янусик, которая ранее сфотографировалась с раскинутыми в стороны руками на фоне скульптуры распятого Иисуса. Соответствующее заявление представлено на сайте ВС.
При этом общественники Хакасии также попросили прокуратуру проверить изображение на предмет нарушения права и свободы совести и вероисповедания.
Сама Янусик отметила, что изображение является обычной фотографией возле арт-объекта. По ее словам, оппоненты «раздули чисто политический скандал».
Как сообщают местные СМИ, депутат опубликовала фото в статусе мессенджера, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru