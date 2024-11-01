Депутата из Хакасии проверят на нарушение этики из-за фото на фоне скульптуры Христа

При этом общественники Хакасии также попросили прокуратуру проверить изображение на предмет нарушения права и свободы совести и вероисповедания.

Сама Янусик отметила, что изображение является обычной фотографией возле арт-объекта. По ее словам, оппоненты «раздули чисто политический скандал».

Как сообщают местные СМИ, депутат опубликовала фото в статусе мессенджера, передает «Радиоточка НСН».

