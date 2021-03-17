Депутата Митрохина задержали на пикете у здания Совфеда
Депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали в Москве около здания Совета Федерации. Об этом парламентарий сообщил в беседе с РБК.
По словам депутата, он наблюдал за «Пикетом бомжей» у здания Совфеда, находясь в нескольких десятках метров от пикетирующих.
Митрохин отметил, что полиция сначала разрешила парламентарию находиться на месте пикета. Однако позже правоохранители задержали «одного участника пикета и еще двух человек».
Депутата доставили в ОВД по Тверскому району. Митрохина обвиняют в «организации несанкционированного мероприятия», отмечает РИА ФАН.
На минувшей неделе Митрохина задержали после встречи с избирателями в микрорайоне Камушки. Парламентария доставили в отдел полиции из-за участия в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, сообщает Ura.ru.
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