Депутата Митрохина задержали на пикете у здания Совфеда

По словам депутата, он наблюдал за «Пикетом бомжей» у здания Совфеда, находясь в нескольких десятках метров от пикетирующих.

Митрохин отметил, что полиция сначала разрешила парламентарию находиться на месте пикета. Однако позже правоохранители задержали «одного участника пикета и еще двух человек».

Депутата доставили в ОВД по Тверскому району. Митрохина обвиняют в «организации несанкционированного мероприятия», отмечает РИА ФАН.

На минувшей неделе Митрохина задержали после встречи с избирателями в микрорайоне Камушки. Парламентария доставили в отдел полиции из-за участия в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, сообщает Ura.ru.

