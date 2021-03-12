Депутата МГД Митрохина задержали за участие в несогласованной акции 23 января
Депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали за участие в несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщает «МБХ Медиа».
Как отметил Митрохин в беседе с изданием, сотрудники ОВД «Тверское» задержали его после встречи с избирателями в микрорайоне Камушки.
Кроме того, депутат в комментарии для издания Daily Storm сообщил, что обязан был присутствовать на протестной акции и «пытаться воспрепятствовать незаконным действиям в отношении избирателей».
Митрохин также рассказал, что правоохранители не предъявили ему никаких документов и не объяснили, какое наказание ему грозит.
Напомним, 23 января в крупных российских городах прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
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