Депутата МГД Митрохина задержали за участие в несогласованной акции 23 января

Депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали за участие в несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Как отметил Митрохин в беседе с изданием, сотрудники ОВД «Тверское» задержали его после встречи с избирателями в микрорайоне Камушки.

Кроме того, депутат в комментарии для издания Daily Storm сообщил, что обязан был присутствовать на протестной акции и «пытаться воспрепятствовать незаконным действиям в отношении избирателей».

Митрохин также рассказал, что правоохранители не предъявили ему никаких документов и не объяснили, какое наказание ему грозит.

Напомним, 23 января в крупных российских городах прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

