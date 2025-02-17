Депутат Журова заявила, что РФ может диктовать условия возвращения брендов

Журова указала на возможность собирать дополнительные налоги с возвратившихся в РФ брендов, отмечает «Газета.Ru». Однако, по ее словам, перед российскими властями стоит вопрос - простить или не простить.

Журова отметила, что государство не может сильно регулировать производителей, но может «чуть-чуть подруливать рыночную экономику», поэтому «люди в честной конкуренции должны друг с другом бороться».

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил «Радиоточке НСН», что торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в РФ.

