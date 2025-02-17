Депутат Журова заявила, что РФ может диктовать условия возвращения брендов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия может диктовать условия для зарубежных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок.

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Журова указала на возможность собирать дополнительные налоги с возвратившихся в РФ брендов, отмечает «Газета.Ru». Однако, по ее словам, перед российскими властями стоит вопрос - простить или не простить.

Журова отметила, что государство не может сильно регулировать производителей, но может «чуть-чуть подруливать рыночную экономику», поэтому «люди в честной конкуренции должны друг с другом бороться».

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил «Радиоточке НСН», что торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в РФ.

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ФОТО: НСН
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