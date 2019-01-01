Депутат Валенчук простил хейтеров за «бровки и ноготочки»

Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук решил не наказывать обидчиков – администрацию паблика «Борщ» - за пост с его фотографиями. Как пишет ТАСС, об этом сообщается на странице депутата в социальной сети «ВКонтакте». Валенчук забрал своё заявление из полиции, которое написал ранее. В нём депутат отмечал, что считает публикацию с его фотографиями оскорблением и клеветой.

Ранее паблик «Борщ» разместил пост с фотографиями Валенчука, призвав записываться к нему «на бровки и ноготочки». Депутат отметил, что эта публикация принесла ему всероссийскую известность, а количество подписчиков на его страницах в соцсетях увеличилось многократно. В связи с этим он решил забрать своё заявление из полиции.