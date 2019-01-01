Депутат Валенчук простил хейтеров за «бровки и ноготочки»
Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук решил не наказывать обидчиков – администрацию паблика «Борщ» - за пост с его фотографиями. Как пишет ТАСС, об этом сообщается на странице депутата в социальной сети «ВКонтакте». Валенчук забрал своё заявление из полиции, которое написал ранее. В нём депутат отмечал, что считает публикацию с его фотографиями оскорблением и клеветой.
Ранее паблик «Борщ» разместил пост с фотографиями Валенчука, призвав записываться к нему «на бровки и ноготочки». Депутат отметил, что эта публикация принесла ему всероссийскую известность, а количество подписчиков на его страницах в соцсетях увеличилось многократно. В связи с этим он решил забрать своё заявление из полиции.
Ранее НСН писала, что известный психолог‐блогер Вероника Хлебова решила подать в суд на пользователей соцсетей, которые нецензурно отзывались о самой Хлебовой, а также оскорбляли ее творчество.
Поводом для критики, причем не всегда цензурной, стала статья, в которой автор рассуждала об ответственности жертвы в насилии. Чтобы заверить скрины обидных комментариев, Хлебова наняла адвоката, она уже потратила почти 200 тысяч рублей.
Как пишет телеканал «360», иск к рассмотрению принял Гагаринский районный суд Москвы. Однако судья рассмотрение дела пока отложил, сославшись на то, что у Facebook, где была опубликована статья, нет юридического лица в России.
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