Депутат Соболев пообещал наказать банк, списавший деньги участника СВО
Следует наказать банк, который списал с карты все средства, полученные военнослужащим за участие в спецоперации, сказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Это вопиющее нарушение. Пусть этот боец или его жена напишут обращение в Госдуму, желательно на имя какого-то депутата, чтобы было непосредственное общение», - заявил он в беседе с NEWS.ru.
Соболев также подчеркнул, что в случае адресного обращение этот вопрос гарантированно будет решен.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале сообщил, что российский банк забрал все средства с зарплатной карты бойца ВС РФ в счет задолженности. Однако подобная практика противоречит закону о списании кредитов у участников СВО, передает «Радиоточка НСН».
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