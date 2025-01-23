Депутат Соболев пообещал наказать банк, списавший деньги участника СВО

«Это вопиющее нарушение. Пусть этот боец или его жена напишут обращение в Госдуму, желательно на имя какого-то депутата, чтобы было непосредственное общение», - заявил он в беседе с NEWS.ru.

Соболев также подчеркнул, что в случае адресного обращение этот вопрос гарантированно будет решен.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале сообщил, что российский банк забрал все средства с зарплатной карты бойца ВС РФ в счет задолженности. Однако подобная практика противоречит закону о списании кредитов у участников СВО, передает «Радиоточка НСН».

