Депутат Смолин: В российских учебниках нет и не было негатива в сторону Украины

В украинских учебниках содержалось негативное отношение к России, идеологию образования в новых российских регионах нужно будет менять, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Учителя ДНР и ЛНР обратили внимание на то, что в российских учебниках нет и не было негативного отношения к Украине. В украинских учебниках прямо содержалось негативное отношение к России. Я думаю, что образование должно строиться на позитиве, на любви. Идеологию образования в новых регионах явно и сильно придется менять», - рассказал депутат.

Бюрократия увеличивает расходы образовательных учреждений и занимает лишнее время учителя, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее в пресс-центре НСН.

