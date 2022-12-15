Депутат Смолин: В российских учебниках нет и не было негатива в сторону Украины

По его словам, идеологию образования в новых российских регионах придется сильно менять. 

В украинских учебниках содержалось негативное отношение к России, идеологию образования в новых российских регионах нужно будет менять, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Учителя ДНР и ЛНР обратили внимание на то, что в российских учебниках нет и не было негативного отношения к Украине. В украинских учебниках прямо содержалось негативное отношение к России. Я думаю, что образование должно строиться на позитиве, на любви. Идеологию образования в новых регионах явно и сильно придется менять», - рассказал депутат.

Бюрократия увеличивает расходы образовательных учреждений и занимает лишнее время учителя, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:УкраинаУчебникиГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры