Депутат Смолин призвал бороться с бюрократией в школах
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию отметил, что «бумажное безобразие» не нужно ни учителю, ни чиновнику.
Бюрократия увеличивает расходы образовательных учреждений и занимает лишнее время учителя, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«Большая проблема отечественного образования – это проблема дебюрократизации. Ни учителю, который понимает и без бумаг, что нужно делать, ни чиновнику, который читать это бумажное безобразие не будет, это не нужно. Дебюрократизация образования позволила бы нам не тратить дополнительные деньги, а сократить расходы, а также время учителя», - отметил он.
Российские власти в 2022 году всерьез взялись за систему образования. Грядущие изменения коснутся и школьников, и абитуриентов, и студентов. В основе идеи — формирование собственного стандарта образования с оглядкой на советские традиции. Например, с 1 сентября 2023 года российские начальные школы перейдут на единую общеобразовательную программу.
Также сейчас идет полным ходом интеграция новых регионов в российское научно-образовательное пространство, сейчас определяется федеральная ведомственная принадлежность образовательных организаций, о чем сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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