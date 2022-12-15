Депутат Смолин призвал бороться с бюрократией в школах

Бюрократия увеличивает расходы образовательных учреждений и занимает лишнее время учителя, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Большая проблема отечественного образования – это проблема дебюрократизации. Ни учителю, который понимает и без бумаг, что нужно делать, ни чиновнику, который читать это бумажное безобразие не будет, это не нужно. Дебюрократизация образования позволила бы нам не тратить дополнительные деньги, а сократить расходы, а также время учителя», - отметил он.

Российские власти в 2022 году всерьез взялись за систему образования. Грядущие изменения коснутся и школьников, и абитуриентов, и студентов. В основе идеи — формирование собственного стандарта образования с оглядкой на советские традиции. Например, с 1 сентября 2023 года российские начальные школы перейдут на единую общеобразовательную программу.

Также сейчас идет полным ходом интеграция новых регионов в российское научно-образовательное пространство, сейчас определяется федеральная ведомственная принадлежность образовательных организаций, о чем сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

