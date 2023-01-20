Депутат Разворотнева призвала создать Совет жильцов в каждом доме

Жильцам необходимо усилить контроль за работой управляющих компаний, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Переносится тяжесть ответственности за состояние дома с управляющей компании на граждан. Надо в каждом доме сейчас выбирать совет многоквартирного дома. У совета есть полномочия, ежемесячно подписывать акты сдачи работ, которые делает управляющая компания. Если какие-то работы были сделаны не в том объеме, нужно пересчитывать работы, надо стимулировать управляющую компанию заниматься домом», - предупредила она.

С начала 2023 года в жизни россиян придут новые цены на услуги жилищных и коммунальных услуг. Во-первых, изменится предельный индекс роста тарифов на оплату коммунальных услуг. Он повысится на 9%, также может вырасти плата за капитальный ремонт. Например, в Московской области взносы на капремонт подорожают на 16,7%. Во-вторых, если собственники квартир не будут оплачивать коммунальные услуги, суммы их долга могут распределить между соседями.

