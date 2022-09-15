Депутат Разворотнева анонсировала законопроект о гарантирующих УК

В Госдуме готовится проект закона о появлении гарантирующих управляющих компаний, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Еще одно изменение, которое достаточно широко обсуждается, которое содержится в стратегии развития отрасли, что у нас должны появиться некие гарантирующие управляющие компании – аналог общего котла, надзорные органы. Весь этот механизм, который у нас существует при проведении капитального ремонта. Это только готовится проект закона, его пишут мои коллеги по комитету», - отметила она.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил о необходимости выписывать неэффективным УК предписания после первого же нарушения.

