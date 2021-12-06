Депутат призвал ввести в школах «уроки доброты»
Школьникам в России нужно проводить «уроки доброты» для уменьшения издевательств в школе, а не ужесточать наказания. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
При этом ранее во Франции одобрили законопроект по борьбе с издевательствами в школе. Согласно документу, за школьный буллинг можно получить до трех лет лишения свободы. Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости ужесточения наказания за травлю после произошедших подряд самоубийств 12-летней Шанель и 14-летней Дины. Девочки учились в разных регионах страны, однако обе наложили на себя руки из-за издевательств в школе.
«Начнем с того, что у нас дети до определенного возраста не подлежат уголовной ответственности, поэтому понятно, что буллинг или другие формы античеловеческого поведения могут наказываться только в старших классах, хотя на самом деле существуют они и в средних классах», – передает слова депутата «Радио 1». При этом, по мнению Смолина, в образовании должны преобладать нравственные, а не уголовные законы. В пример он привел артиста цирка и педагога Юрия Куклачёва, который организует уроки доброты в школах по всей стране.
При этом, по словам зампреда комитета по науке, в случаях появления серьезных последствий травля все же должна наказываться по закону. Смолин также подчеркнул «жёсткость» российской информационной среды, что приводит к подобным последствиям. Депутат напомнил, что Россия занимает второе место в мире по школьному буллингу после США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- «Были и будут территорией России»: Трутнев о статусе Курил
- Врач заявил, что переносимость вакцины не зависит от группы крови
- Noize MC выпустил новый клип «Сопротивление воздуха»
- Доходы мигрантов в Подмосковье превысили среднюю зарплату в области
- Путин заявил о сотрудничестве России и Индии в сфере космоса
- Бойца ММА Чоршанбиева выслали из России за нарушение миграционного законодательства
- Папа Римский заявил о готовности встретиться с Патриархом Кириллом
- Премьер Индии Моди заявил о важности соглашений, заключенных с Россией
- Штамм коронавируса «омикрон» выявили в Хорватии
- Путин назвал Индию великой державой с дружественным народом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru